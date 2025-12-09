У Райгородці під час пожежі загинув чоловік

У селищі Райгородок Миколаївської громади Краматорського району 8 грудня спалахнула пожежа у приватному будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Займання самоліквідувалося на незначній площі до прибуття рятувальників, проте трагедії уникнути не вдалося», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі загинув чоловік 1983 року народження. Площа загоряння становила близько 3 м2. За попередніми даними, причиною трагедії стала необережність під час куріння.
Раніше ми писали, що 7 грудня російські загарбники обстріляли місто Дружківка.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
