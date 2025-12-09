Ексведучому проросійських каналів загрожує до 8 років за виправдання війни РФ

Завершено досудове розслідування стосовно колишнього телеведучого, який заперечував агресію РФ та називав війну «СВО», повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Прокурори Київської міської прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього ведучого підсанкційних каналів. Під час повномасштабного вторгнення РФ він через свій YouTube-канал поширював відео з виправданням дій держави-агресора. Попередньо йдеться про Макса Назарова (справжнє ім’я — Назар Діордиця).



Канал обвинуваченого мав понад 203 тисячі підписників. У 2023–2024 роках він переконував аудиторію, що Росія «не є агресором», транслював проросійські наративи та називав війну проти України «СВО». Все це відбувалося на тлі щоденних трагічних наслідків російських ударів по мирних містах.



У січні 2025 року чоловіку було повідомлено про підозру в виправданні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).



У відомстві попередили, що досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до Києво-Святошинського районного суду міста Києва. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією або без майна.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»