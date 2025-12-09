Під час обстрілу Костянтинівки поранено одну людину

У вівторок, 9 грудня, російські військові атакували місто Костянтинівка Донецької області. Відбувся обстріл із застосуванням ударного FPV-дрона. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок атаки було поранено цивільну особу. Людина зазнала тілесних пошкоджень під час пересування вулицею», — уточнив він.



За словами Горбунова, пошкоджень інфраструктури та будівель не зафіксовано.



Раніше ми писали, що за добу 8 грудня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»