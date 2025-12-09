В УМПБ-5 виявили доплерівський вимірювач швидкості для повітряного підриву

Реактивна керована авіаційна бомба УМПБ-5.

У деяких російських УМПБ-5 підтверджено наявність доплерівського вимірювача швидкості та зносу (ДВШЗ, або рос. — ДИСС), також відомого як радіовисотомір. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



Завдяки цьому приладу в УМПБ-5 може бути реалізована функція повітряного підриву — контрольований підрив бойової частини на запрограмованій висоті, що підвищує ефективність ураження площинних цілей.



Судячи з вигляду антени ДВШЗ, її виробником є Уральське проєктно-конструкторське бюро (УПКБ) «Деталь». Підприємство виготовляє радіовисотоміри для російських ракет 3М14, 9М727, 9М729 та Х-59.

Раніше повідомлялося, що УМПБ-5Р, який долетів до Полтави, оснащений китайським двигуном.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»