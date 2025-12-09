Без перевірки військового обліку не візьмуть на роботу

Управління інспекційної діяльності нагадало роботодавцям про необхідність обов'язкової перевірки військово-облікових документів під час прийому працівників. Про це повідомляє «Судово-юридична газета в Україні».



Інспектори уточнюють, що при працевлаштуванні чи зарахуванні на навчання призовники та військовозобов'язані повинні надати пакет документів, що підтверджує їх постановку на військовий облік. Роботодавець зобов'язаний перевірити: у військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення; у призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.



Приймати таких кандидатів працювати дозволяється лише за умови, що вони стоять обліку в ТЦК.

Окремо наголошується, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до військовозобов'язаних. Тому при працевлаштуванні вони мають пред'явити відповідний військовий документ — навіть якщо вакансія не пов'язана з медичною сферою.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»