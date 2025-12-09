Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
09 грудня 2025, 15:59

Фото: Центр національного спротиву Фото: Центр національного спротиву

В окупованому Луганську річку Лугань фактично перетворили на токсичний колектор. У районі мосту біля Текстильної фабрики зафіксовано масштабне забруднення води: поверхня вкрита густою хімічною плівкою, у воді видно завислі часточки, а її колір різко змінився. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, не йдеться про аварію — це системні та регулярні скидання промислових відходів з підприємств, розташованих неподалік. Особливо часто такі скидання відбуваються після показових «очищень», які робляться виключно для звітності перед формальними перевірками. Фактично екологічного контролю немає: ні інспекцій, ні реакції, ні спроб розслідувати джерело забруднення.

Аналітики ЦНС попереджають, що у воду можуть скидати небезпечні нафтохімічні або змішані промислові стоки. Такі речовини становлять пряму загрозу для водних екосистем, ґрунту, птахів та здоров'я людей. Наслідки можуть бути довгостроковими та частково незворотними.

За даними Центру, окупаційна влада роками не чіпає лояльних підприємств, дозволяючи їм зливати відходи без будь-якого контролю. Внаслідок цього річки на тимчасово окупованих територіях перетворюються на відкриті стоки, де екологічні норми фактично не працюють.

Нагадаємо, метан, важкі метали та радіація ховаються у затоплених шахтах окупованого Донбасу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
Екологія окуповані території Донбасу забруднення річок
