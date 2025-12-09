Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Двоє цивільних загинули через атаки російських дронів на Сумщині
09 грудня 2025, 16:16

Двоє цивільних загинули через атаки російських дронів на Сумщині

Двоє цивільних загинули через атаки російських дронів на Сумщині

Двоє цивільних загинули внаслідок атак російських дронів на межі Сумського району. Про це повідомила Сумська ОВА.

У Миропільській громаді сьогодні загинув 73-річний чоловік — окупанти прицільно вдарили по цивільному автомобілю.

У Краснопільській громаді ворожий дрон атакував ще одну машину. Унаслідок удару постраждали двоє людей. На жаль, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Постраждалу пасажирку госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

«Щирі співчуття рідним загиблих. Перебування в прикордонних громадах залишається вкрай небезпечним. Ворог прицільно б’є по цивільному транспорту, створюючи пряму загрозу життю людей», — зазначили у військовій адміністрації Сумщини.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Сумська область
Інше
удар FPV-дронів РФ по цивільній автівці удар дронів РФ по цивільним Атака БПЛА на Сумщину
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
17:25
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
15:34
ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу
14:54
MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації
14:07
В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення
13:53
Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки
11:32
Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
14:35
Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
21:55
Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
15:15
Окупанти змушують дітей писати листи солдатам РФ у Приморському
13:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:57
У Скадовську підірвали автомобіль «Нива» з окупантами
12:15
РФ перекидає морпіхів через Маріуполь на Гуляйполе
10:44
«Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму
21:15
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
усі новини
22:54
Українські пілоти дронів знищили дві РСЗВ російської армії на Лиманському напрямку
22:32
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
22:27
На певному етапі української армії вже не було у Покровську, але ЗСУ вдалося відбити частину міста – Сирський
21:58
Слов'янська бригада НГУ знищила російські безпілотники у Донецькій області: кадри
20:57
Кабмін ухвалив рішення для скорочення відключень світла в Україні. Що зміниться
20:03
У ЗСУ розповіли, де російські війська намагаються закріпитися у Мирнограді
19:09
Барабаш пояснив, чому пішов з посади голови Авдіївської МВА
18:29
Російська армія намагається проникати у північну частину Покровська – ЗСУ
17:50
Уряд працює над скороченням графіків відключень світла в Україні
17:34
ССО уразили склади з безпілотниками та паливом в окупованому Донецьку та на захопленій Луганщині
17:30
Український танк знищив окупантів у п’ятиповерхівці в Родинському
17:11
Дружківка 10 грудня на сім годин повністю залишиться без світла
16:56
Путін заявляє про «захоплення» Покровська, але українці підіймають прапор — ВВС
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
16:16
Двоє цивільних загинули через атаки російських дронів на Сумщині
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
15:35
В УМПБ-5 виявили доплерівський вимірювач швидкості для повітряного підриву
15:32
Без перевірки військового обліку не візьмуть на роботу
15:12
Під час обстрілу Костянтинівки поранено одну людину
14:44
Військовослужбовця ТЦК затримали у Запоріжжі за підозрою у вбивстві цивільного
усі новини
ВІДЕО
Удар по РСЗВ окупантів на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили дві РСЗВ російської армії на Лиманському напрямку
09 грудня, 22:54
Російський дрон у Донецькій області. Фото: кадр із відео Слов'янська бригада НГУ знищила російські безпілотники у Донецькій області: кадри
09 грудня, 21:58
Ексголова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Фото: Барабаш у Фейсбук Барабаш пояснив, чому пішов з посади голови Авдіївської МВА
09 грудня, 19:09
Удар по складу з паливом на окупованій Луганщині. Фото: кадр із відео ССО уразили склади з безпілотниками та паливом в окупованому Донецьку та на захопленій Луганщині
09 грудня, 17:34
Постріл з танка ЗСУ по багатоповерхівці з окупантами в Родинському. Український танк знищив окупантів у п’ятиповерхівці в Родинському
09 грудня, 17:30
Попередньо постріл українського танка «Оплот-Т» на озброєнні Таїланду. Український танк «Оплот‑Т» помічено в бойових діях між Таїландом і Камбоджею
09 грудня, 13:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір