Двоє цивільних загинули через атаки російських дронів на Сумщині

Двоє цивільних загинули внаслідок атак російських дронів на межі Сумського району. Про це повідомила Сумська ОВА.



У Миропільській громаді сьогодні загинув 73-річний чоловік — окупанти прицільно вдарили по цивільному автомобілю.



У Краснопільській громаді ворожий дрон атакував ще одну машину. Унаслідок удару постраждали двоє людей. На жаль, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Постраждалу пасажирку госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.



«Щирі співчуття рідним загиблих. Перебування в прикордонних громадах залишається вкрай небезпечним. Ворог прицільно б’є по цивільному транспорту, створюючи пряму загрозу життю людей», — зазначили у військовій адміністрації Сумщини.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»