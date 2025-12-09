Український танк знищив окупантів у п’ятиповерхівці в Родинському

Постріл з танка ЗСУ по багатоповерхівці з окупантами в Родинському.

У Родинському танк бригади «Червоної Калини» знищив п’ятиповерхову будівлю, у якій переховувалися російські окупанти. Відео оприлюднила у Facebook пресслужба підрозділу.



Як зазначається, на кадрах видно, як танкісти роти «Вовча Зграя» методично розбирають будівлю, всередині якої зібралася група росіян.

Родинське. Танк #червонакалина . П'ятиповерхівка, в якій ховаються окупанти.



На відео танкісти роти «Вовча Зграя» розбирають будівлю, в якій нагромадилося десяток росіян. Окрема дяка суміжним підрозділам за відео роботи збоку. @ng_ukraine @MVS_UA pic.twitter.com/Xq3ZqjDY1V — Червона Калина (@14brigade) December 9, 2025



«Як ви вже зрозуміли, екіпаж 72-ки не залишив окупантам жодного шансу на виживання. Окрема подяка суміжним підрозділам за відео роботи збоку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Покровськ продовжує утримуватися українськими силами, попри заяви Путіна про нібито «захоплення» міста.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»