Уряд працює над скороченням графіків відключень світла в Україні

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: КМУ

Наразі працюють три черги графіків погодинних відключень світла по всій Україні. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, Кабінет міністрів працює над скороченням їхньої тривалості.



«Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання та направити електроенергію для побутових споживачів», – заявила прем'єрка.

Нагадаємо, що 9 грудня у всіх областях України діють графіки відключень світла обсягом від двох до чотирьох черг.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко