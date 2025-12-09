Барабаш пояснив, чому пішов з посади голови Авдіївської МВА

Ексголова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Фото: Барабаш у Фейсбук

Рішення про звільнення начальника Авдіївської міської військової адміністрації не спонтанне і не емоційне. Про це повідомив тепер уже ексголова МВА Віталій Барабаш.



За його словами, це рішення було зважене та прийняте дуже давно.



«Так потребує ситуація. Насправді кожен чоловік, кожен свідомий українець має зараз максимально докладати зусиль для наближення нашої перемоги. Я вважаю, що моє місце зараз в армії», – сказав Барабаш.



Колишній начальник МВА стверджує, що рапорт про звільнення подавав ще у 2022 році.



«Потім ще. Востаннє це було у березні цього року. І ось нарешті президент підписав. Авдіївка для мене – не точка на мапі. Я не залишаю її, просто змінюю позицію», – додав він.

Нагадаємо, що 6 грудня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Віталія Барабаша з посади голови Авдіївської МВА.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко