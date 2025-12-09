Кабмін ухвалив рішення для скорочення відключень світла в Україні. Що зміниться

Кабінет міністрів України. Фото: КМУ

9 грудня Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світлом для населення. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



Уряд доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих об'єктів залишається безперебійним. З переліку мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів у сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямують для побутових споживачів.



Кабмін також доручив ОВА, органам місцевого самоврядування та відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Додаткове освітлення будівель та вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не пріоритетні під час складної ситуації в енергетиці. Вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть за умов економії електричної енергії. Пересування людей та безпека дорожнього руху мають бути дотримані. Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.



Крім того, уряд доручив Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації: газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів. Проблеми, які перешкоджають відпуску електроенергії у мережу операторів, мають бути оперативно усунуті. Усі існуючі когенераційні установки мають бути запущені у роботу.



До того ж Кабінет міністрів дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям і компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Це зменшить навантаження на енергосистему України та стабілізує навантаження в пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з «Укренерго».

Нагадаємо, що 9 грудня Свириденко анонсувала рішення для скорочення графіків відключень світла в Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко