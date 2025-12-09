Слов'янська бригада НГУ знищила російські безпілотники у Донецькій області: кадри

Російський дрон у Донецькій області. Фото: кадр із відео

18-та Слов'янська бригада НГУ знищила кілька російських безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Серед знищених дронів – V2U та «Молнія».



«Кожен російський дрон, перехоплений у повітрі – це чиїсь збережені будинок або машина, чиєсь врятоване життя. Тому оператори 18-ї Слов'янської бригади працюють 24/7, щоб ворожі «птахи» не дісталися місця призначення», – зазначили у бригаді.



Варто зазначити, що бригада тримає оборону у Донецькій області.

Нагадаємо, що вночі 8 грудня ССО уразили склади з безпілотниками та паливом в окупованому Донецьку та на захопленій Луганщині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко