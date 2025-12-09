На певному етапі української армії вже не було у Покровську, але ЗСУ вдалося відбити частину міста – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Восени на певному етапі через обмежені можливості вже не було українських військ у місті Покровськ Донецької області. Про це під час зустрічі з керівниками та редакторами медіа повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає «Суспільне».



Однак, за його словами, з 15 листопада внаслідок наступальних дій ЗСУ змогли взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів території у межах Покровська.



«Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, на захід від Покровська ми зачистили й контролюємо близько 54 квадратних кілометрів. Ми лише збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська», – сказав головком.

Нагадаємо, що російська армія намагається проникати у північну частину Покровська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко