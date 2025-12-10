Сили ППО збили в Україні 50 БПЛА з 80

ППО збила 50 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 10 грудня запустила по території України 80 дронів. Протиповітряній обороні вдалося збити 50 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 10 грудня (з 18:00 09 грудня) противник атакував 80 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, мис Чауда — анексований Крим, близько 50 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 50 БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано влучення 29 ударних БПЛА на 7 локаціях.



Раніше ми писали, що за 9 грудня росіяни поранили одного мешканця Донецької області .

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»