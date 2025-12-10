Армія РФ увечері вдарила по Краматорській громаді дроном, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Пізно увечері у вівторок, 9 грудня, Краматорська громада Донеччини потрапила під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради.



«9 грудня о 23:38, з використанням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, пошкоджено шість житлових будинків. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що за 9 грудня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»