Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українська армія просунулася у Дніпропетровській області – ISW
10 грудня 2025, 10:05

Українська армія просунулася у Дніпропетровській області – ISW

Ситуація у Дніпропетровській області. Фото: карта ISW Ситуація у Дніпропетровській області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північ від села Степове Дніпропетровської області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу російські окупанти атакували 17 разів.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили дві РСЗВ російської армії на Лиманському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область
Організації
ЗСУ ЗС РФ ISW
Інше
Війна Ситуація на фронті просування ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
15:47
Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»
15:35
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
09:40
«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
17:25
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
15:34
ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу
14:54
MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації
14:07
В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення
13:53
Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки
11:32
Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
14:35
Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
21:55
Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
усі новини
09:02
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донецької області: поранені п'ять людей
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
08:11
155 омбр показала бойову роботу «Леопарда» під Покровськом
07:47
Масована атака вглиб РФ: удари по ТЕЦ та великих заводах
06:39
Партизани викрили ключові центри управління армії РФ у Самарі
22:49
Оператор «СДС» демонтував вузол зв'язку в Рай-Олександрівці Донецької області
22:12
Викладачеві МДТУ ім. Баумана вимагають 4 роки в'язниці за українські пісні
21:41
Три ФАБ-500 з УМПК промахнулися по переправі ЗСУ під Куп’янськом
21:35
Уряд перевів військовий облік в електронний формат
20:52
Оптоволокно від дронів знову оплутало ліси на лінії фронту
20:47
СБУ знищила російський танкер «Дашан» у Чорному морі
20:01
Ракетна тривога у Воронежі: жителі повідомили про вибух та спалахи світла
19:11
Падіння п'яти сіл та тиск на Сіверськ: ситуація на фронті
18:30
У Донецькій області на підконтрольній території працює лише одна шахта, — Волинець
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
16:41
Російські війська просунулися у Мирнограді, Сіверську та поблизу Покровська – DeepState
16:12
Філашкін розповів, скільки людей залишається у Костянтинівці
16:06
Україна запустила цифрову систему на румунському кордоні
16:01
Донеччина направила Силам оборони з початку року понад 2,3 мільярда гривень
усі новини
ВІДЕО
Постріл «Леопарда» по ЗС РФ під Покровськом. 155 омбр показала бойову роботу «Леопарда» під Покровськом
11 грудня, 08:11
Вибух ФАБ-500 з УМПК в річці Оскіл. Три ФАБ-500 з УМПК промахнулися по переправі ЗСУ під Куп’янськом
10 грудня, 21:41
Оптика висить на деревах. Оптоволокно від дронів знову оплутало ліси на лінії фронту
10 грудня, 20:52
СБУ знищила російський танкер «Дашан» у Чорному морі СБУ знищила російський танкер «Дашан» у Чорному морі
10 грудня, 20:47
Дим у Воронезькій області. Скріншот Ракетна тривога у Воронежі: жителі повідомили про вибух та спалахи світла
10 грудня, 20:01
Удар по російському ЗРК «Тор-М1». Фото: кадр із відео ЗСУ безпілотниками знищили три російські системи ППО
10 грудня, 14:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір