Українська армія просунулася у Дніпропетровській області – ISW

Ситуація у Дніпропетровській області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північ від села Степове Дніпропетровської області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу російські окупанти атакували 17 разів.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили дві РСЗВ російської армії на Лиманському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко