Війська Росії за добу обстріляли населені пункти Донеччини понад 10 разів

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 грудня, обстріляли низку населених Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар загарбників потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено ферму. У Добропіллі пошкоджено склад.



Краматорський район. У Миколаївській громаді пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено людину.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що за 9 грудня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»