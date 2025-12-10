Війська Росії за добу обстріляли населені пункти Донеччини понад 10 разів

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 грудня, обстріляли низку населених Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удар загарбників потрапили три райони регіону:
Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено ферму. У Добропіллі пошкоджено склад.
Краматорський район. У Миколаївській громаді пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Раніше ми писали, що за 9 грудня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
