ССО ліквідували групу російських загарбників у Донецькій області

СЗГ знищили російську групу в Донецькій області. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці успішно ліквідували п'ятьох російських солдатів, які намагалися зайти в тил позицій Сил оборони. Це сталося на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



«Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України при виконанні спеціальних дій у лісовій місцевості Донбасу успішно знищили п'ятьох військовослужбовців Росії», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що росіяни хотіли просочитися у тил українських позицій. Вони наважилися на це через вигідні погодні умови, проте військовослужбовці випередили їх.



Раніше ми писали, що оператори БПЛА прикордонного загону зірвали нічне переміщення російської піхоти на Покровському напрямку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»