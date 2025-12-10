Наземний дрон 5-ї штурмової знищив МТ-ЛБ РФ вночі

НРК Droid атакує МТ-ЛБ з десантом РФ.

Уночі російські війська готували штурм позицій 5-ї штурмової бригади. У відповідь українські екіпажі вивели в роботу наземні бойові платформи Droid, оснащені великокаліберним кулеметом.



Один з операторів зафіксував у тепловізор МТ-ЛБ з десантом, що рухалася прямо в сектор ураження. Черги з кулемета калібру 12,7 мм прошили борт машини, уражаючи екіпаж і штурмову піхоту.



Пошкоджена техніка, втративши керування, пройшла за кілька сантиметрів від дрона і зупинилася після повторних влучань у корму.







Результат: знищено МТ-ЛБ, ліквідовано ворожу піхоту, штурм зірвано. У бригаді наголошують, що 5-та штурмова активно впроваджує новітні технології та змінює правила сучасної війни.



«Дякуємо DevDroid за безплатний ремонт наземних платформ 5-ї штурмової, які посилюють бойові можливості бригади», — зазначили бійці.



Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»