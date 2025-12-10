У РФ на піратських сайтах застосовують приховану рекламу месенджера МАХ

В онлайн-кінотеатрах запроваджують приховану рекламу месенджера МАХ. Фото: росЗМІ

Піратські онлайн-кінотеатри в Росії почали активно впроваджувати приховану рекламу російського месенджера МАХ. Подібна ситуація спостерігається і на Rutube. Це непомітна інтеграція, вбудована у сюжетну лінію стрічки. Про це повідомляє «Центр вивчення окупації».



Зараз у світовий прокат вийшов мультсеріал «Зоотрополіс-2», у дубляжі можна почути, як головні герої нібито користуються месенджером МАХ, хоча в оригінальній версії стрічки там про російський застосунок не йшлося.



Варто зазначити, що 8 грудня 2025 року російські користувачі повідомили про масові збої в роботі месенджера MAX. Проблеми фіксувалися з самого ранку: тисячі скарг надійшли на портали Downdetector та «Сбой.рф». Протягом години – з 9:15 до 10:15 мск — користувачі не могли увійти до програми або вебверсії, надіслати повідомлення, дзвонити чи завантажувати контент.



Месенджер MAX — це новий російський «національний» месенджер від VK, запущений у 2025 році за підтримки Мінцифри РФ. Він позиціонується як «супердодаток», що поєднує чати, дзвінки, платежі, держпослуги та цифровий ID. Однак росіяни критикують месенджер, користувачі побоюються, що вся їхня особиста інформація буде передана ФСБ, і використана проти них.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»