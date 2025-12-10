Держдума РФ знизила вік присяги до 14 років: підготовка до мобілізації

Підліток тримає військовий квиток: у РФ хочуть зобов'язати дітей з 14 років складати присягу громадянина. Зображення створено ШІ

Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який зобов’язує неповнолітніх з 14 років складати присягу громадянина Росії. Раніше цей обов’язок стосувався лише громадян віком від 18 років. Про це повідомило пропагандистське агентство «ТАСС».



Присяга — це офіційне визнання лояльності державі та прийняття обов’язків громадянина. Експерти зазначають, що зниження віку присяги не є ізольованим кроком: це частина стратегічної підготовки Кремля до мобілізації та розширення контролю над населенням, включаючи неповнолітніх.



8 грудня Володимир Путін підписав указ про проведення військових зборів резервістів у 2026 році. Як повідомляє Telegram-канал The Moscow Times, на щорічні збори будуть призвані росіяни, що перебувають у запасі, а організацію проведення покладено на уряд і органи влади суб’єктів РФ.



За даними ISW, указ Путіна, ймовірно, свідчить про спробу компенсувати майже повне виснаження добровільного вербування до 2026 року шляхом залучення елементів стратегічного резерву для підтримки війни в Україні. При цьому Кремль навряд чи проведе єдину масштабну мобілізацію, скоріше буде послідовно залучати резервістів на постійній основі.



Зниження віку присяги до 14 років дозволяє державі заздалегідь закріплювати юридичну прив’язку підлітків до обов’язків громадянина РФ. Це робить майбутню мобілізацію легшою: до 18 років вони вже є повноправними громадянами з відповідними обов’язками, включаючи можливість призову на військові збори.



Таким чином, присяга з 14 років і указ про військові збори 2026 року — частини однієї стратегії Кремля, спрямованої на розширення мобілізаційної бази та підготовку населення до тривалої військової мобілізації.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»