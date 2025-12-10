ЗСУ безпілотниками знищили три російські системи ППО

Удар по російському ЗРК «Тор-М1». Фото: кадр із відео

Бійці 412-ї бригади безпілотних систем ЗСУ знищили три комплекси протиповітряної оборони російських військ. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



Серед знищених систем – два ЗРК «Тор-М1» та один ЗРК «Бук-М3».



«Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник зазнає гострого дефіциту у виробництві високотехнологічних та дорогих ЗРК, необхідних для поповнення втрат», – зазначили у СБС.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко