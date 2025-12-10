У Костянтинівці підтвердили факт знищення 12 будинків: мешканці можуть отримати компенсацію

У Костянтинівській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті Костянтинівка знищено 12 житлових будинків. Власники квартир у цих будинках можуть подати заяви на компенсацію в «Дію».



«За наявними фото- та відеоматеріалами встановлено факт знищення зазначених житлових будинків. Власники квартир у цих будинках можуть подати заяву через додаток», — йдеться у повідомленні.



Адреси знищених будинків:



- вулиця Європейська, 38;



- вулиця Білоусова, 10;



- вулиця Європейська, 56;



- вулиця Білоусова, 12;



- проспект Свободи, 117;



- вулиця 6 вересня, 16а;



- вулиця Кирила Вініченка 12;



- вулиця Трудова, 392;



- вулиця Дружби, 17;



- вулиця Незалежності, 252;



- вулиця Кирила Вініченка, 25;



- вулиця Дружби, 15



У відомстві додали, що для отримання інформації щодо оформлення сертифікатів на отримання компенсації за знищене житло, дистанційного обстеження знищеного житла можна звернутися за телефоном — 066 349 51 30.



Нагадаємо, російська армія щодня обстрілює Костянтинівку. Зокрема, 9 грудня російські військові атакували місто. Відбувся обстріл із застосуванням ударного FPV-дрону. Відомо, що ожин людина отримала поранення.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»