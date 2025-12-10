У Костянтинівці підтвердили факт знищення 12 будинків: мешканці можуть отримати компенсацію

У Костянтинівській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті Костянтинівка знищено 12 житлових будинків. Власники квартир у цих будинках можуть подати заяви на компенсацію в «Дію».
«За наявними фото- та відеоматеріалами встановлено факт знищення зазначених житлових будинків. Власники квартир у цих будинках можуть подати заяву через додаток», — йдеться у повідомленні.
Адреси знищених будинків:
- вулиця Європейська, 38;
- вулиця Білоусова, 10;
- вулиця Європейська, 56;
- вулиця Білоусова, 12;
- проспект Свободи, 117;
- вулиця 6 вересня, 16а;
- вулиця Кирила Вініченка 12;
- вулиця Трудова, 392;
- вулиця Дружби, 17;
- вулиця Незалежності, 252;
- вулиця Кирила Вініченка, 25;
- вулиця Дружби, 15
У відомстві додали, що для отримання інформації щодо оформлення сертифікатів на отримання компенсації за знищене житло, дистанційного обстеження знищеного житла можна звернутися за телефоном — 066 349 51 30.
Нагадаємо, російська армія щодня обстрілює Костянтинівку. Зокрема, 9 грудня російські військові атакували місто. Відбувся обстріл із застосуванням ударного FPV-дрону. Відомо, що ожин людина отримала поранення.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
