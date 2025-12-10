Росіяни намагалися втягнути у теракт 16-річну школярку

Оперативні події. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли теракту в Житомирі. За даними слідства, російські спецслужби намагалися використати у злочині 16-річну школярку з Бердичева, яку знайшли через Telegram-канали із обіцянками «легкого заробітку».



Слідчі встановили, що підлітку запропонували приїхати до Житомира та кілька днів пожити в орендованій квартирі. Там куратори з РФ вимагали від неї виконати їхні інструкції. Дівчинці фактично нав'язали участь у підготовці вибухового пристрою та подальше розміщення його у міському парку, замаскувавши під побутовий предмет.

Фото: СБУ



СБУ та поліція виявили та знешкодили небезпечний предмет, не допустивши постраждалих та задокументувавши дії російських кураторів. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до спроби втягнути неповнолітню до злочину.



СБУ закликає молодих людей повідомляти про спроби підозрілих вербувань через чат-бот «Спали ФСБшника».

Раніше ми писали, що «голову» окупаційної адміністрації села на Донеччині підозрюють у колабораціонізмі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»