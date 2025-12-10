Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»

Уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова на окупованій Донеччині. Фото: Львова-Бєлова у Телеграм

10 грудня уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова відвідала окуповану Донецьку область. Про це стало відомо із заяви самої Львової-Бєлової.



Зокрема, російська чиновниця відвідала захоплені Донецьк та Горлівку.



Під час свого візиту Львова-Бєлова заявила, що нібито «в Росії немає насильно депортованих дітей».



«Це штучно створена тема. Не існує жодних дітей, які були розлучені та насильно депортовані. Я точно можу заявити, тому що за ці чотири роки ми вивчили величезну кількість списків, які до нас надходили, щодо їхньої реальності. І ми розуміємо, що це просто якісь зовсім незрозумілі списки дітей, яких ніхто не шукає. Ми з вами всі – мами, тати, у нас є діти, яких ми шукаємо. Ну, звичайно, ми заявлятимемо, що саме ми розшукуємо, це наша дитина. Однак таких випадків у нас просто одиниці. І за весь час, за чотири роки роботи по цій темі ми всього 122 дитини передали в Україну, там, де справді була потрібна наша участь», – сказала вона.



Також російська дитяча омбудсменка стверджує, що нібито «на Донбасі майже немає сиріт».



«Наш аналіз показує, що як таких сиріт, яких треба влаштовувати у сім'ї, практично немає. Тому що цих дітей забирають родичі, цих дітей забирають сусіди та знайомі. І поодинокі випадки, коли дійсно дитина втрачає батьків у ході воєнних дій та потрібен пошук прийомної сім'ї», – заявила Львова-Бєлова.



Однак слова чиновниці про нібито «відсутність депортованих українських дітей у РФ» суперечать офіційним даним, які, зокрема, підтверджені рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 3 грудня. Так, ГА ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії про негайне та безумовне повернення всіх українських дітей, яких вона насильно вивезла, а також припинення практики зміни громадянства, незаконного усиновлення та передачі дітей до російських сімей. А ще у березні 2023 року Комісія ООН визнала, що примусове переміщення та депортація Росією українських дітей з окупованих територій є воєнним злочином, а саме переміщення не виправдане міркуваннями безпеки чи станом здоров'я.



За даними порталу «Діти війни», 19 546 українських дітей офіційно верифіковані як депортовані або примусово переміщені. Ця цифра може бути значно вищою.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової, яка несе відповідальність за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України в Росію.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко