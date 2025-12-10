Росія запустила політичні кампанії проти України — Зеленський

РФ розпочала нові політичні кампанії проти України. Фото: Володимир Зеленський

Російська Федерація розпочала активний запуск політичних кампаній, які ведуть до дестабілізації України. Про це, за результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, повідомив президент Володимир Зеленський.



«Олег Іващенко доповів про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України. Протидіятимемо і блокуватимемо діяльність усіх суб'єктів, які допомагають ворогові», — заявив він.



Крім того, в Україні фіксують посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться, перш за все, про використання ресурсозабезпечених земель та продаж дефіцитних ресурсів Китаю.



Також Китай робить кроки щодо активізації співпраці з Росією, зокрема у сфері військової промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.

«Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном та у всіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, та у всіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати, тому що в Росії не зменшується апетит до агресії», — додав глава держави.



Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну, що нібито російські військові прорвалися до міста Лимана Донецької області. Однак у Третьому армійському корпусі ЗСУ назвали цю інформацію фейком.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»