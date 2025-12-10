Україна запустила цифрову систему на румунському кордоні

Ілюстративне фото

На українсько-румунському кордоні запрацювала цифрова система контролю за в'їздом та виїздом EES. За даними Держприкордонслужби України, з 10 грудня систему запущено в пунктах пропуску «Дяківці – Раковець», «Красноїльськ — Вікову-де-Сус» та «Дяково — Халмеу». Тут вже фіксують настановні та біометричні дані мандрівників.



Пункт «Порубне — Сірет» підключать 9 січня 2026 року, а комплекс «Солотвино — Сігету-Мармацієй» функціонує за системою EES з 12 жовтня. Переходи на кордоні з Румунією, що залишилися, планують перевести на нову систему з 10 березня 2026 року.



Процедура включає кілька обов'язкових кроків: сканування паспорта; фотографування; зняття відбитків пальців у громадян третіх країн (у дітей віком до 12 років відбитки не беруть). Під час першого перетину кордону створюється персональний цифровий запис, а під час наступних поїздок система автоматично порівнює та підтверджує дані.



Очікується, що впровадження EES прискорить процес прикордонного контролю, підвищить рівень безпеки та покращить точність обліку перебування іноземних громадян у ЄС. При цьому порядок перетину кордону для мандрівників залишається незмінним.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»