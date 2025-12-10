Філашкін розповів, скільки людей залишається у Костянтинівці

У місті Костянтинівка зараз перебувають чотири тисячі людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, два місяці тому у місті було близько п'яти тисяч людей.
«Люди почали виїжджати. У Костянтинівку майже неможливо завезти гуманітарну допомогу. Тобто питну воду та продуктові набори завозять наші захисники», – розповів начальник Донецької ОВА.
Нагадаємо, що 9 грудня російські війська поранили одного жителя Костянтинівки.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко