Філашкін розповів, скільки людей залишається у Костянтинівці

Костянтинівка. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

У місті Костянтинівка зараз перебувають чотири тисячі людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, два місяці тому у місті було близько п'яти тисяч людей.



«Люди почали виїжджати. У Костянтинівку майже неможливо завезти гуманітарну допомогу. Тобто питну воду та продуктові набори завозять наші захисники», – розповів начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що 9 грудня російські війська поранили одного жителя Костянтинівки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко