Донеччина направила Силам оборони з початку року понад 2,3 мільярда гривень

Направили 22 млн. гривень на потреби військових Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

У середу, 10 грудня, на раді оборони Донецької області було вирішено направити на потреби українських військовослужбовців близько 22 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Підтримка сил оборони — першочергова та послідовна. Це дозволяє військовим оперативно закривати потреби для фронту», — заявив він.



За словами Філашкіна, також було розглянуто питання забезпечення сталого зв'язку на території області. Крім того, адміністрація тримає на особливому контролі питання дотримання обмежень щодо завезення та розповсюдження алкогольної продукції на території регіону.



Раніше ми писали, що на засіданні Ради оборони Донецької області ухвалили рішення направити 30 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності підрозділів, які щодня захищають Донецьку область від російських окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»