На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя

«Засуджений» окупантами сержант «Азова» Валерій Єрємєєв. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 32-річного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Валерія Єрємєєва. Про це повідомили у фейковій «Прокуратурі ДНР».



Окупанти стверджують, що нібито «у березні 2022 року Єремєєв на спостережній позиції, обладнаній на території загальноосвітньої школи №1 у Маріуполі, виявив легковий автомобіль, який їхав вулицею Грецькою під керуванням цивільного чоловіка».



«Після цього з автомата Калашникова зробив не менше десяти одиночних прицільних пострілів у потерпілого, від яких він помер на місці злочину», – заявили в окупаційному відомстві.



Псевдосуд засудив Єрємєєва до 22 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.



У Слідчому комітеті РФ наголосили, що Єремєєв є сержантом матеріального забезпечення взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону.

Нагадаємо, що у жовтні «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» морпіхам ЗСУ, яких окупанти обвинувачують у «наказах обстрілювати» селище під Маріуполем.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко