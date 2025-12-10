На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт

Фото: «Новини Донбасу»

На захоплених частинах Донецької та Луганської областей зараз працює близько 20-ти шахт із 96, які опинились в окупації ще у 2014 році. Всі інші пограбовані, затоплені та знищені.

Про це «Новинам Донбасу» в коментарі повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Потужність шахт зменшилась в рази, втрачені робочі місця і енергетичний ресурс. У Краснодоні працюють шахти з видобутку коксівного вугілля. В Ровеньках працюють шахти з видобутку антрацитового вугілля марки А. Також в Донецькій області, у Сніжному, в Торезі. І навіть у Донецьку ведеться видобуток вугілля марки К, пісного вугілля, яке використовується для потреб енергетики. Це вугілля має малий відсоток сірки», — каже Михайло Волинець.

Він додає, що в Європі запасів такого вугілля немає. Тому Росія вивозить його у Туреччину та навіть країни ЄС. Щодо запасів, які втратила Україна через окупацію, то лише в Луганській області, за інформацією Михайла Волинця, залишився майже один мільярд тонн вугілля, в Донецькій області — ще більше.



Значна частина запасів залишається у тих шахтах, які знаходяться на територіях, де зараз йдуть бої. Наприклад, у Покровську та Мирнограді.

«На “Шахтоуправлінні “Покровське” видобували вугілля із сіркою нуль-шість. Світові стандарти дозволяють використовувати вугілля на потреби металургії із сіркою не більше одного відсотка. В Європі ніде немає запасів такого вугілля. В Україні воно є, але зараз шахта знищена», — коментує Михайло Волинець.

Нагадаємо, 14 січня 2025 року Група «Метінвест» повідомила, що припиняє роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.



Також «Новини Донбасу» раніше писали, що у затоплених шахтах окупованого Донбасу накопичуються метан, важкі метали та радіація.

Авторка новини: Вікторія Іщенко, редакторка відеовідділу «Новини Донбасу»