Оптоволокно від дронів знову оплутало ліси на лінії фронту

На лінії фронту знову зафіксовано масштабну мережу з оптоволоконних ліній, які звисають з дерев та оплутують українські ліси. Відповідні кадри були опубліковані у Telegram-каналах.
На відео видно щільні нитки оптоволокна, що залишилися в повітрі після масових польотів дронів.
«Ще трохи — і оптоволокно від дронів стане захистом від цих самих дронів», — йдеться в підписі до оприлюднених кадрів.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що кілометри лінії бойового зіткнення в Донецькій області вже затягнуті оптоволоконними кабелями, які утворюють хаотичну, але щільну мережу над позиціями.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
