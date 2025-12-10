Оптоволокно від дронів знову оплутало ліси на лінії фронту

Оптика висить на деревах.

На лінії фронту знову зафіксовано масштабну мережу з оптоволоконних ліній, які звисають з дерев та оплутують українські ліси. Відповідні кадри були опубліковані у Telegram-каналах.



На відео видно щільні нитки оптоволокна, що залишилися в повітрі після масових польотів дронів.



«Ще трохи — і оптоволокно від дронів стане захистом від цих самих дронів», — йдеться в підписі до оприлюднених кадрів.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що кілометри лінії бойового зіткнення в Донецькій області вже затягнуті оптоволоконними кабелями, які утворюють хаотичну, але щільну мережу над позиціями.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»