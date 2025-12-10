Уряд перевів військовий облік в електронний формат

Електронний документ у системі «Резерв+» тепер є основним для усіх військовозобов'язаних. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Сьогодні уряд оновив порядок оформлення військових облікових документів: наразі вони створюються виключно в електронному вигляді.



Резерв ID стає головним документом для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримати його можна через мобільний додаток «Резерв +». Тим, хто з якихось причин потребує паперової версії, надається можливість самостійно роздрукувати PDF-файл або отримати роздруківку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).



Як вважає Юлія Свириденко, перехід на електронний формат знижує ризики втрати чи підробки документів та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації цих змін уряд оновив ухвали №1487 та №559.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що без перевірки військового обліку не візьмуть на роботу.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»