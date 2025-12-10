Три ФАБ-500 з УМПК промахнулися по переправі ЗСУ під Куп’янськом

Російські авіабомби ФАБ-500 з модулями УМПК знову продемонстрували низьку точність. На відео з камери російського FPV-дрона «ждуна» зафіксовано приліт одразу трьох таких боєприпасів.
Судячи з кадрів, російські військові намагалися влучити в насипну переправу через водойму в районі Куп’янська, однак усі три бомби впали з помітним відхиленням — просто в річку Оскіл.
Окупаційні телеграм-канали зазначають, що дрон «ждун» випадково зняв момент удару трьох ФАБ-500 з УМПК по переправі ЗСУ, але жоден боєприпас не досяг цілі.
Тим часом у Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог за добу вісім разів намагався витіснити українські підрозділи з позицій поблизу Петропавлівки та Курилівки.
Раніше повідомлялося, що український FPV-дрон із термобаричним боєприпасом зруйнував будівлю в Куп’янську, де перебували російські оператори безпілотників.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
