Три ФАБ-500 з УМПК промахнулися по переправі ЗСУ під Куп’янськом

Вибух ФАБ-500 з УМПК в річці Оскіл.

Російські авіабомби ФАБ-500 з модулями УМПК знову продемонстрували низьку точність. На відео з камери російського FPV-дрона «ждуна» зафіксовано приліт одразу трьох таких боєприпасів.



Судячи з кадрів, російські військові намагалися влучити в насипну переправу через водойму в районі Куп’янська, однак усі три бомби впали з помітним відхиленням — просто в річку Оскіл.



Окупаційні телеграм-канали зазначають, що дрон «ждун» випадково зняв момент удару трьох ФАБ-500 з УМПК по переправі ЗСУ, але жоден боєприпас не досяг цілі.



Тим часом у Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог за добу вісім разів намагався витіснити українські підрозділи з позицій поблизу Петропавлівки та Курилівки.



Раніше повідомлялося, що український FPV-дрон із термобаричним боєприпасом зруйнував будівлю в Куп’янську, де перебували російські оператори безпілотників.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»