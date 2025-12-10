Викладачеві МДТУ ім. Баумана вимагають 4 роки в'язниці за українські пісні

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
10 грудня 2025, 22:12

У Росії судять доцента кафедри філософії МДТУ ім. Баумана Олександра Нестеренка за українські пісні, опубліковані на його сторінці у «ВКонтакте», повідомляє ASTRA.

В обвинуваченні фігурують композиції «Ми ростем» групи «Воплі Відоплясова», «Зродились ми великої години» і «Батько наш — Бандера».

Прокурор заявила, що стаття про «розпалювання ненависті» була застосована «надмірно», але вимагала призначити Нестеренко 4 роки колонії за статтею про «заклики до екстремізму».

Викладач визнав факт публікації пісень, проте відкинув звинувачення:

«Це ви бомбите українців три роки й розпалюєте в них ненависть, а я ніякої ненависті не розпалював», — заявив він у суді.

Нагадаємо, у РФ раніше обговорювали масове караоке в центрі Санкт-Петербурга, де молоді люди заспівали пісню Noize MC «Кооператив "Лебедине озеро"» — ту саму, яку влада визнала екстремістською.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

