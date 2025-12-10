Оператор «СДС» демонтував вузол зв'язку в Рай-Олександрівці Донецької області

Інтернет-оператор «Слов'янські домашні мережі» повідомив про зупинення надання послуг у трьох населених пунктах — Рай-Олександрівці, Малинівці та Ніконорівці.



У компанії пояснили, що через складну поточну ситуацію з безпекою технікам стало неможливо обслуговувати та захищати обладнання. Через це вузол зв'язку в Рай-Олександрівці було повністю демонтовано.



Наразі відновити інтернет у зазначених селах неможливо: для проведення робіт та подальшої експлуатації мережі потрібні безпечніші умови. Тому надання послуг абонентам із цих населених пунктів буде припинено на невизначений термін, а чинні договори — розірвано.



Оператор наголошує, що продовжує працювати над підтримкою стабільного з'єднання в тих районах, де це технічно та безпечно можливо.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»