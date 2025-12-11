Партизани викрили ключові центри управління армії РФ у Самарі

Фото: АТЕШ

Партизани руху українців і кримських татар «АТЕШ» провели розвідку ключових військових об’єктів у Самарі, які виконують функції центрів управління, зв’язку та розвідки всього Центрального військового округу Росії.



За даними руху, їхні агенти вивчили інфраструктуру комплексу військових частин, залучених у командуванні російськими силами, що воюють на сході України.

Серед встановлених об’єктів: 91-ша бригада управління (в/ч 59292), що є головним вузлом зв’язку; 1388-й командно-розвідувальний центр (в/ч 23280), відповідальний за збір розвідданих; а також 234-й окремий радіобатальйон і підрозділ забезпечення.



Розвідка встановила точне розташування командних пунктів, антенних постів, сховищ техніки та місць дислокації особового складу. В «АТЕШ» зазначають, що знищення цих вузлів у глибокому тилу РФ може паралізувати систему зв’язку та координації всього Центрального військового округу і завдати серйозного удару по російському угрупованню, задіяному проти України.

«Уся зібрана цінна інформація передана Силам оборони України для планування високоточних і ефективних ударів. Ми продовжуємо працювати по всій території РФ, щоб максимально послабити російську армію», — заявили в русі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»