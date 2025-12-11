Масована атака вглиб РФ: удари по ТЕЦ та великих заводах

Увечері 10 грудня по території Росії пройшла масована атака в глибокому тилу, під удар потрапили ТЕЦ та промислові підприємства. Російська влада та місцеві жителі повідомляють про вибухи, пожежі й перебої в роботі інфраструктури.



За даними російських джерел, у низці регіонів оголосили попередження про атаку безпілотників і ракет. Спочатку йшлося про сотні БПЛА, спрямованих у бік Москви та інших міст.

Основні події:

Сили ППО РФ за пів години збили два дрони, що летіли на Москву, заявив мер Сергій Собянін.

Вибухи пролунали в Зеленограді та Раменському.

Аеропорти Домодєдово, Шереметьєво та Внуково запровадили обмеження на вильоти й прильоти — скасовано понад 50 рейсів.

Моніторингові ресурси повідомляли про ракетну небезпеку в низці регіонів.

Російські ресурси стверджують, що Україна нібито запустила близько 300 БПЛА.

У Воронежі пошкоджені житлові будинки, розташовані неподалік від ТЕЦ та підприємства «Воронєжсинтезкаучук». Російська влада заявила, що за ніч над Москвою та областю збито 31 безпілотник.

Крім того, вночі атака зафіксована в місті Дорогобуж Смоленської області — місцеві жителі повідомили про пожежу на території підприємства ПАТ «Дорогобуж», виробника мінеральних добрив та промислової продукції.

Під удар також потрапив завод мінеральних добрив «Акрон» у Великому Новгороді. Відповідно до OSINT-аналізу кадрів очевидців, у районі підприємства виникла пожежа.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»