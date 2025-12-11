На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний поїзд із Донецької області

Евакуація із Донецької області. Фото: ДСНС Рівненщини

На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донецької області. У складі групи — 12 осіб, серед них 7 маломобільних жителів, які потребували додаткової підтримки. Про це повідомляє ДСНС Рівненської області.

Після прибуття людей зустріли рятувальники, медики, поліцейські та волонтери. Вони допомогли пасажирам із багажем, організували транспорт до місць тимчасового розміщення, надали гаряче харчування та психологічну підтримку, щоб полегшити адаптацію після довгої дороги.

Нагадаємо, евакуація з Костянтинівки значно ускладнилася останніми днями.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»