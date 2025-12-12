«Шахтар» за три хвилини гарантував собі євровесну, обігравши «Хамрун»

Фото: ФК «Шахтар»

У матчі 5-го туру Ліги конференцій «Шахтар» упевнено переміг чемпіона Мальти «Хамрун Спартанс» з рахунком 2:0 та достроково гарантував собі участь у плей-оф турніру.



Перший тайм пройшов під повним контролем донеччан: моменти створювали Бондаренко, Педріньйо, Назарина й Бондар, а мальтійці відповідали лише поодинокими довгими передачами. Вже після перерви команда Арди Турана значно додала в темпі завдяки виходу Вінісіуса Тобіаса та Очеретька.



На 61-й хвилині Азаров подав із флангу, і Мейрелліш ударом головою відкрив рахунок.

Перший гол «Шахтаря» у матчі.

За три хвилини «Шахтар» подвоїв перевагу: після високого відбору Лукаса Педріньйо вивів Ізакі на ударну позицію, і нападник елегантно перекинув голкіпера — 0:2.

«Шахтар» подвоює свою перевагу.

Кінцівка матчу також пройшла під контролем українського клубу. Можливість дебютувати в єврокубках отримав 17-річний Мар’ян Фарина.



За даними статистичного порталу Sofascore, «Шахтар» повністю переграв суперника: xG 2.79 проти 0.23, удари 18:5, володіння 61% на 39% на користь донецької команди.



Після 5 турів «гірники» набрали 12 очок і вже гарантували собі євровесну. Команда зберігає теоретичний шанс завершити груповий етап на першому місці — для цього потрібно перемогти «Рієку» 18 грудня та дочекатися втрати очок «Страсбурга» у матчі з «Брєйдабліком».

«Шахтар» посідає друге місце у таблиці ЛК.

Нагадаємо, неймовірний гол Бондаренка приніс перемогу «Шахтарю» у Лізі конференцій.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»