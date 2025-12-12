Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські війська просунулися під Мирноградом – DeepState
12 грудня 2025, 09:04

Російські війська просунулися під Мирноградом – DeepState

Просування російської армії поблизу Мирнограда. Фото: карта DeepState Просування російської армії поблизу Мирнограда. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу міста Мирноград та села Софіївка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також окупанти просунулися у селищі Новоекономічне, селах Володимирівка та Панківка на Донеччині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 49 штурмів, зокрема в районі Мирнограда, на Костянтинівському – росіяни атакували 18 разів, у тому числі в бік Софіївки.

Нагадаємо, що 11 грудня Володимир Путін заявив про «захоплення» міста Сіверськ на Донеччині, у ЗСУ відповіли на слова голови Кремля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

