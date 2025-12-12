«Шахеди» вночі атакували Павлоград: загорілися будинки, загинула одна людина, ще чотири – поранені

Наслідки атаки на Павлоград. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі 12 грудня російські війська безпілотниками атакували місто Павлоград. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



Загорілися п'ять приватних будинків, один з яких зруйнований.



Внаслідок удару загинув 71-річний чоловік. Ще чотири людини отримали поранення – чоловік та три жінки. 54-річна місцева жителька з опіками перебуває у важкому стані.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ розповіли, що місто атакували «шахеди».

Нагадаємо, що вночі 11 грудня російські війська з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко