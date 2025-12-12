Російська армія вдарила по Краматорську: безпілотник влучив у дах дев'ятиповерхівки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

11 грудня близько 22:12 російська армія дроном атакувала місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Безпілотник влучив у покрівлю дев'ятиповерхового будинку в одному зі спальних районів міста.



Над ліквідацією наслідків атаки працюють комунальники.

Нагадаємо, що 11 грудня війська РФ вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще три – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко