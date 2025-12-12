Україну накрила ракетна тривога: пуски Ту-95МС і загроза в 10 областях

Літак стратавіації Ту-95.

Моніторингові ресурси повідомляють про запуск крилатих ракет зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який здійснив пуски з району Пензенської області РФ.



Повітряні сили України підтвердили загрозу, заявивши про можливі пуски крилатих ракет та закликавши громадян негайно перейти в укриття.



«Ракетна небезпека оголошена в регіонах, де фіксується потенційна загроза», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.



Станом на зараз тривога діє в десяти областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Крім того, попередження продовжують діяти на території Луганської та Донецької областей, а також у тимчасово окупованому Криму.

Карта повітряних тривог.

Практично одразу після оголошення тривоги з’явилася інформація про «швидкісну ціль», яку помітили в Сумській області. Попередньо зазначається, що об’єкт рухається у напрямку населеного пункту Хотінь.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що РФ змінила маршрути Ту-95МС та Ту-160.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»