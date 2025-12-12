В Орську спалахнув завод «Ростеху», що виготовляє артгільзи

У російському Орську спалахнула масштабна пожежа на території Механічного заводу — підприємства, яке спеціалізується на виробництві артилерійських гільз і комплектуючих для реактивних систем залпового вогню. Про це повідомило російське видання ASTRA.



Місцеві мешканці провели геолокацію фото та відео з соцмереж і визначили, що займання сталося в промисловій зоні за адресою проспект Миру, 4. Саме там розташоване АТ «Механічний завод», який входить до холдингу «Технодинаміка» державної корпорації «Ростех».



Згідно з офіційними матеріалами компанії, підприємство є одним із ключових виробників артилерійських гільз у РФ — воно забезпечує понад 50% випуску окремих калібрів. Крім того, завод виготовляє елементи для РСЗВ, якими Росія активно користується у війні проти України.



Регіональне МНС підтвердило факт пожежі, але не уточнило, яке саме підприємство охоплене вогнем та якими є масштаби збитків.

Раніше в ніч на 12 грудня російське місто Ярославль зазнало атаки безпілотників.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»