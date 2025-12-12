Російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку: є поранена

11 грудня о 16:00 російські війська зі ствольної артилерії завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.



«Пошкодження відсутні», – зазначив начальник Костянтинівської МВА.

Нагадаємо, що 11 грудня «Шахед» атакував місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені адміністративні будівлі та їдальня.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко