Росія вночі дронами вдарила по енергетиці у Донецькій області: без світла значна кількість споживачів

Вночі 12 грудня російська армія завдала дронових ударів по енергетичних об'єктах у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки знеструмлена значна кількість споживачів у регіоні.



«Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 11 грудня російські війська з артилерії обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко