Бійці ЗСУ збили російський FPV-дрон біля житлового кварталу

Стрілянина по FPV на оптоволокні.

У мережі з'явилося відео, на якому бійці українських сил оборони в чорних кофтах збивають російський FPV-дрон з оптоволоконним зв'язком за допомогою стрілецької зброї. Ролик опубліковано у Telegram-каналі In Factum.



У підписі до відео зазначено: «У цей момент поряд проходив цивільний».



За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники за останню добу залучили понад 4,4 тисячі дронів-камікадзе для атак на позиції українських військ та цивільних.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»