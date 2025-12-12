В Одесі співробітники ТЦК побили морпіха та захисника Маріуполя, який повернувся з полону – громадська організація

Ілюстрація. Фото: 36-та бригада морської піхоти ЗСУ

4 грудня група з дев'яти людей, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК та СП, зупинила захисника Маріуполя та бійця 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Романа Покидько на вулиці Семена Палія в Одесі. Про це повідомили у громадській організації «Захист держави».



За словами представників організації, попри пред'явлені Покидько документи – військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД – його заштовхали у службовий автомобіль ТЦК.



«Завдали йому тілесних ушкоджень: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього просто під час руху викинули Романа з автомобіля, чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери. Наразі військовослужбовець проходить медичне обстеження у лікарні», – зазначили у ГО.



Організація звернулася до командування Сухопутних військ ЗСУ, керівництва обласного ТЦК, уповноваженого із захисту прав людини з вимогою терміново з'ясувати всі обставини цієї справи та дати їй правову оцінку.



«Ми вважаємо мобілізацію необхідним заходом під час війни. Однак виступаємо категорично проти свавілля деяких співробітників ТЦК при виконанні своїх обов'язків, порушення прав людини та норм чинного законодавства. Вимагаємо ретельного розслідування нападу на військовослужбовця, який з 2018 року захищає нашу батьківщину на фронті, пережив ворожий полон і є прикладом героїчного спротиву українського народу. Пів року тому був звільнений з полону і перебував в Одесі на реабілітації», – сказали у «Захисті держави».



З аналогічними заявами до командування Сухопутних сил звернулися родина та колеги Покидько, зокрема благодійний фонд «Союз морських піхотинців України "Вірні завжди"».



У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП заявили, що керівництву обласного ТЦК та СП відомо про цей інцидент.



«Наказом начальника Одеського обласного ТЦК та СП вже призначене та триває службове розслідування. Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі. Мета перевірки – об'єктивне з'ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої провини. Ми надаємо повне та всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини. Якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть суворе покарання, передбачене законом», – стверджують там.



За даними ГО «Захист держави», за фактом заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцю поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко