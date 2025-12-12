Поранені окупанти йшли в атаку на милицях під Добропіллям

Окупант на милицях.

Бійці батальйону безпілотних систем 1-го корпусу НГУ «Азов» зафіксували на Добропільському напрямку спроби наступу російських солдатів, які рухалися до позицій українських захисників на милицях. FPV-дрони зняли ці безрезультатні штурми «відбірних» підрозділів ворога.



Під час спостереження оператори дронів потрапили на кадри, де пораненого росіянина добиває його «товариш».



«Командування ЗС РФ ігнорує втрати й продовжує кидати в атаку всіх, кого може зібрати. Під Добропіллям смерть окупантів приходить з обох сторін: їх або знищують Сили оборони, або вони гинуть самі», — зазначили у повідомленні.







Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1400 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»